Eften United Property osaku väärtus kahanes

Enim on aastataguse perioodiga võrreldes kasvanud üüritulud fondi investeerimisportfelli kuuluvas Vilniuse kahes büroohoones – Menulio 7 asuva hoone üüritulu kasvas seoses vakantsuse vähenemise ning indekseerimistega aastaga 12 protsendi võrra ning endise Danske büroohoone, kus fond omab osalust läbi usaldusfondi Eften Real Estate Fund 5, üüritulu on aastaga kasvanud 9 protsenti. Sellest tulenevalt oli Menulio 7 asuv büroohoone üks vähestest kinnisvarainvesteeringutest, mille väärtus juuni korralise hindamise tulemusena tõusis.

Juunis investeeris fond täiendavalt 240 000 eurot usaldusfondi Eften Residential Fund, mis omandas 102 korteriga üürimaja Riias. Tegemist on olemasoleva kortermajaga, mis on kavandatud täielikult renoveerida. Investeeringu kogumaksumus on eelarve kohaselt 7,2 miljonit eurot. Usaldusfondi Eften Residential Fund Kaunase üürimaja, mis valmis tänavu kevadel, täituvus on tõusnud 63 protsendini.