Me oleme täis! ⟩ Euroopa võitleb ületurismi vastu

Veneetsia on kehtestanud ka maksu ööbijatele ja plaanib võtta kasutusele tasulise broneerimissüsteemi päevakülastajatele.

Ent kõnealust plaani, mille kohaselt peaksid inimesed maksma linna sisenemise eest kolm kuni 10 eurot, on korduvalt edasi lükatud, sest kardetakse, et see kahjustab märkimisväärselt turismitulu ja ohustab liikumisvabadust.