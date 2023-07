Šokolaadi hind on järsult kallinemas

Kakaoubade hulgimüügi hinnad ja futuurid tõusid sel nädalal enam kui kümne aasta kõrgeimale tasemele ja tootjad panustavad, et šokolaadi põhikoostisosade hinnad jäävad ka 2024. aastal kõrgemale tasemele. Seda peamiselt seetõttu, et tootmine Lääne-Aafrikas, mis moodustab kaks kolmandikku maailma kakaoubade saagist, on madalseisus, kirjutab Bloomberg.

Tugevad vihmad ja mädanikku tekitav haigus on seal hävitanud saaki, mis tekitab muret pakkumise pärast. Samuti on kogu maailmas langenud ubade töötlemine, mis näitab, et tehased on hädas piisavate koguste kättesaamisega, ütles Ghana Cocoa Marketing Company UK juht Fuad Mohammed Abubakar Bloombergile.

Kakaofarm Elevandiluurannikul Foto: LUC GNAGO

Maailma suurim kakaotootja Elevandiluurannik prognoosib selle aasta saagi vähenemist viiendiku võrra, võrreldes eelmise aastaga, ning on peatanud müügitehingud, mis kohustavad põllumajandustootjaid tulevikus kaupa tarnima kindlal ajal. Samuti langes maailma suuruselt teise kakaotootja Ghana toodang ajaloolisest keskmisest madalamale tasemele.

See toob Rabobanki kakaoanalüütiku Paul Joulesi sõnul tõenäoliselt kaasa kolmanda järjestikuse tarnepuudujäägi sel aastal ja võib-olla isegi järgmisel aastal. El Niño ilmastikumuutus ähvardab toodangut veelgi vähendada, samal ajal kui põllumehed võitlevad laastava paisunud võrsete viirusega, mis võib aastate jooksul puid tappa, ja mustade kaunade haigusega, mis põhjustab ubade mädanemist.

Kallimad hinnad on kahandanud šokolaadihimu

Madalam saagikus ajendas tipptootjate Lindt & Spruengli ja Hershey juhte hoiatama sel nädalal, et edasisi hinnatõuse ei saa välistada, isegi kui tarbijad on juba pidanud kõrgemat hinda alla neelama.

«Oleme selgelt väga kitsas olukorras,» ütles Joules intervjuus Bloombergile. «Me võime näha, et šokolaadifirmad võtavad kasutusele väiksemad šokolaaditahvlid ja potentsiaalselt kõrgemad hinnad.»

Nii Lindt kui ka teine Šveitsi šokolaaditootja Barry Callebaut on näinud, et müügimahud kannatavad, kuna kõrgemad hinnad sunnivad tarbijaid tagasi hoidma. Mõne ettevõtte puhul võib suurenevate hulgimüügikulude mõju alles nüüd avalduda, sest varasemad riskimaandamismeetmed on neid seni suurte hinnatõusude eest kaitsnud.