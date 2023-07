Venemaa krüptokaevandamise tööstus õitseb hoolimata sõjast ja sanktsioonidest

Tänu odavale energiale ja külmale ilmale on Venemaa olnud pikka aega bitcoini kaevandamise keskuseks ning pärast seda, kui Hiina keelustas selle 2021. aastal, sai Venemaa veelgi suurema turuosa - see kõik on jätkunud ka keset sõda.

Kuigi välisettevõtete jaoks on Venemaal äritegevuse alustamine seotud riskidega, on sealsed tingimused ja paranev kaevandamise ökonoomika endiselt atraktiivsed, ütlesid plokiahela juhid CoinDeski Consensus 2023 festivalil.

Samuti on USA ja teiste riikide kõrgendatud regulatiivne kontroll ja maksud muutnud varasemad võimalused vähem ahvatlevaks.

«Venemaa pidi 2022. aastal oma energiavoo EList ümber suunama ja kuna neile jäi palju liigset võimsust, võib bitcoini kaevandamine olla selle uus klient,» kirjutas ettevõte oma aruandes. Tänu odavale energiale, mis on kaevandamise kasumi peamine tegur, tundub, et piirkond on valmis arenema ja meelitama rohkem ettevõtteid.

Allikad ütlesid CoinDeskile, et krüptokaevandamise riistvara tootjad Bitmain ja MicroBT on aktiivsed ja osalevad Venemaa turul, kusjuures Bitmain toob oma veebilehel välja Moskva kontori. Mõlemad ettevõtted pakuvad aruande kohaselt remonditeenuseid kohalikele kaevandajatele Venemaal.

Samuti on võimalik, et sõjaaegsed sanktsioonid on tegelikult krüptotööstusele hoopis kasu toonud.