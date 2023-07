Tragikomöödia ⟩ OceanGate'i kaasasutaja tahab saata tuhat inimest Veenusele

Söhnleini sõnul on teda juba 11-aastasest saati ajendanud soov teha inimkonnast planeetideülene liik. «Mul on alati olnud unistus olla esimese Marsi koloonia komandör.»

Erakordselt karmid tingimused

Veenus on Maast vaid 40 miljoni kilomeetri kaugusel, mõlemad on sarnased suuruse, massi, tiheduse ja isegi gravitatsiooni poolest. Kuid see on inimestele äärmiselt ebasõbralik keskkond