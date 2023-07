Raport: Eesti ettevõtetel on potentsiaali osaleda globaalses kiibiäris

«Suurte kiibitehaste rajamine Eestisse on vähetõenäoline suure investeerimisvajaduse ja kõrge riski tõttu, kuid meil on potentsiaali nii kiipide väike- ja seeriatootmises kui ka erilahendustes,» tõi välja arenguseire keskuse uuringute juht Uku Varblane ning lisas, et Eesti võimalusi suurendaks läbimurre vabavaraliste kiipide vallas, mille projekteerimine on jõukohane väikeettevõtetele.