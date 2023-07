Tugev tuul takistab Hollandi ranniku lähedal põleva laeva päästmist

Põleng on vaibunud, kuid tuulemuutus on laeva pukseerimiseks kohale toodud päästepuksiiri nüüdseks matnud paksu suitsu, mis ohustab meeskonna tervist ja julgeolekut.

Agentuur on öelnud, et leegid «otseseid tagajärgi» ümbritsevale keskkonnale ilmselt kaasa ei too.