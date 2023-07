Twitter saatis oma kuulsa linnulogo ametlikult pensionile

Mobiilirakenduse ikoon muutus reede hilisõhtul «X»-iks, mis on viimane etapp platvormi omaniku Elon Muski poolt selle kuu alguses väljakuulutatud ulatuslikust brändi muutmisest. Ettevõte võttis varem logo kasutusele veebis ja käivitas domeeni X.com, kuigi ka Twitter.com on endiselt kasutusel.

Musk, kes omandas platvormi 44 miljardi dollari eest eelmise aasta lõpus, kirjutas postituses, et ettevõte jätab peagi «hüvasti Twitteri kaubamärgiga ja järk-järgult ka kõigi lindudega». Üleminek Twitterilt X-ile peegeldab Muski nägemust muuta platvorm tema poolt nn kõikvõimalikuks rakenduseks.

Ühes kaebuses ütles linnaametnik, et nad käisid hoones ja palusid ettevõtte esindajatel pääseda katusele. Ametnikule ei võimaldatud juurdepääsu ja talle öeldi, et struktuur on «ajutine valgustatud märk ürituse jaoks».