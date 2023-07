Hinnang majandusele ⟩ Reitingu alandamise põhjustas suund, kuhu me riigina teel oleme

Reitinguagentuur Fitch langetas Eesti pikaajalise riigireitingu seniselt tasemelt AA- ühe astme võrra allapoole tasemele A+, reitingu väljavaade on stabiilne. Fitchi teatel tingis reitingu langetamise olukord, kus valitsussektori üldine võlakoormus kasvab selle aasta lõpuks eeldatavasti 21,1 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja jätkab keskpikas perspektiivis tõusmist.

«Olen viimase 10+ aasta jooksul regulaarselt suuremate reitinguagentuuridega kohtunud, et Eesti majanduse olukorda ja väljavaadet arutada. On selge, et meile hinnangut andes ei pigistata silmi võimalike ohukohtade ees kinni, nii nagu me ise ehk teinekord tahaksime teha,» kommenteeris reitingu alandamise uudist Kattai.

«Viimasel ajal on välise vaataja jaoks sõja majandusmõjude kõrval domineerinud kaks peamist murekohta – konkurentsivõime ja riigi rahaasjad. Arvestades sündmuste kulgu, ei tule reitingu langetamine A+ tasemele (Fitchi skaalal tipust viies) ilmselt liigsuure üllatusena.»

«Suund on oluline ja mida varem õige kurss sisse võtta, seda lihtsam see on.» Eesti Panga prognoosimeeskonna juht Rasmus Kattai

Reitingu langetamisel on Kattai sõnul oht muuta laenuvõtmine riigi jaoks senisest kallimaks.

«Eelarvedistsipliin on küll vaid osake mosaiigis ja kuigi rahvusvahelises võrdluses on Eesti võlakoorem endiselt väike, määrab hinnangu tuleviku kohta suures osas ka sisse võetud suund – see näitab, kuhu teel oleme ja mis sellega kaasneb,» märkis Kattai.