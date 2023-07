Biogaasi assotsiatsioon: Eestis võiks olla 40–50 biometaani tootjat

Kui need tootjad toodaksid keskmiselt 3–4 miljonit kuupmeetrit (Nm3) biometaani aastas, oleks Oja hinnangul võimalik 25–50 protsenti aastasest maagaasi tarbimisest asendada biometaaniga. Biogaasi assotsiatsiooni juhataja rõhutab, et biometaani tootmisel on otsesed ja kaudsed, rahalised ja mitterahalised hüved.

Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhataja Ahto Oja. Foto: Elmo Riig / Sakala

«Rahaliselt on otsene kasu sisemajanduse koguprodukti (SKP) lisanduvad sajad miljonid eurod ja tuhanded uued töökohad. Mainimata ei saa jätta tootmisel kokku hoitud süsinikdioksiidi (CO2) heidet. Biogaasi ja biometaani tootmine on ringmajanduse teooria elluviimine praktikas,» ütles Oja pressiteates.

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks suurendada aastaks 2030 biometaani tootmist enam kui kümnekordseks, plaanides jõuda 35 miljardi kuupmeetri biometaani ehk ligikaudu 350 teravatt-tunni (TWh) tootmiseni aastas. Euroopas toodetakse praegu veidi üle 3,5 miljardi kuupmeetri aastas.

Eesmärkide saavutamiseks on biogaasi assotsiatsiooni juhataja sõnul Euroopas vaja teha kokku ligikaudu 80 miljardi euro väärtuses investeeringuid. «Maagaasi ajutine hinnatõus Venemaa sõja tagajärjel Ukrainas on toonud esile ka teise biometaani tootmise üliolulise aspekti: nimelt, et biometaani hind on palju madalam ja kõigub vähem,» toonitas ta.

Sealjuures on Eesti sihiks toota 2035. aastaks biometaani 100 miljonit kuupmeetrit ehk 1 teravatt-tund aastas. Selleks, et tõsta biokütuste tarbimise hulka Eestis, on riigil plaan välja arendada kohalikul toormel põhinev biometaani tootmine ja hakata biometaani laialdaselt kasutama transpordisektoris.

Algatus aitab Oja sõnul kaasa ringmajanduse eesmärkide saavutamisele ning on suunatud õhusaaste ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele. Riik toetab biometaani projekte 37 miljoni euroga.