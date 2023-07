Nafta hind tõusis viiendat nädalat järjest

Selle kuu alguses väljakuulutatud OPEC+ alliansi tarnekärped toetasid mõlema nafta võrdlusnäitajaid, mis tõusid nädala jooksul peaaegu 5%, mis oli ühtlasi viies järjestikune tõusunädal. Kuu jooksul on võrdlusnäitajad tõusnud üle 13%.

Optimistlikud naftanõudluse ootused said neljapäeval hoogu juurde pärast USA teise kvartali sisemajanduse kogutoodangu prognoositavat 2,4% kasvu, mis toetab Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli seisukohta, et majandus võib saavutada nn pehme maandumise.

Reedel avaldatud värsked andmed näitasid samuti, et mõned euroala juhtivad majandused näitasid teises kvartalis ootamatut vastupidavust, isegi kui terve rida näitajaid viitas uuele nõrkusele, kuna tootmine kannatab ja teenused aeglustuvad.

Samal ajal on Hiina poliitikakujundajad lubanud kiirendada stimuleerivaid meetmeid, et elavdada kriisijärgset taastumist, kuna maailma suuruselt teine majandus kasvas teises kvartalis aeglaselt.

Optimismile andis reedel hoogu juurde Exxon Mobili juhi Darren Woodsi intervjuu, kus ta ütles, et ta ennustab sel ja järgmisel aastal rekordilist nõudlust nafta järele.

Tõendid pakkumise karmistumisest on kasvamas, arvestades USA varude vähenemist ja Saudi Araabia vabatahtlikku kärpimist 1 miljoni barreli võrra päevas, ütlesid Commerzbanki analüütikud, rõhutades, et sel kuul võis OPECi naftatootmine langeda madalaimale tasemele alates 2021. aasta sügisest.

Viie analüütiku sõnul on oodata, et Saudi Araabia pikendab vabatahtlikku naftatootmise kärpimist veel ühe kuu võrra, mis hõlmab ka septembrit, et anda naftaturule täiendavat tuge.