Reitinguagentuur Fitch langetas Eesti riigireitingut

Majanduskasvu väljakutsed

A+ tase peegeldab Fitchi hinnangul seda, et Eesti majanduskasv on olnud nõrk ja majandus kahaneb tõenäoliselt teist aastat järjest. Seda on tinginud Venemaa ja Valgevene vastased sanktsioonid, mis on osas tööstusharudes mõjutanud tarneahelaid, ja Põhjamaade kinnisvarasektori nõrkus.