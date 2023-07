Hiina sissetung sunnib Lääne elektriautode tootjaid kulusid kärpima

Renault on järjekordne autotootja, kes teatas, et vähendab oma elektriautode tootmiskulusid, et parandada oma konkurentsivõimet Hiina elektriautotootjate suhtes, vahendab Reuters.

Hiina tootjad, nagu näiteks BYD ja SAIC, on teinud suuri investeeringuid, saades kasu madalamatest tootmiskuludest, lõdvematest keskkonnanormidest ja tugevast akutööstusest riigis ning on oma turuosa Euroopas kiiresti suurendanud.

2022. aastal moodustas Hiina autotootjate osakaal Euroopa elektriautode turul juba 9%. Võrreldes eelmise aastaga on see osakaal peaaegu kahekordne.

Julm võitlus

Taskukohaste elektriautode pakkumine on muutunud autotootjate jaoks kogu maailmas prioriteediks, sest üleminek elektriautodele on toonud kaasa kõrge hinna, mis tuleneb peamiselt aku maksumusest.

Elektriautode tootja Tesla on sel aastal mitu korda vähendanud oma populaarse Model Y hinda. Ka autotootja Ford teatas, et langetab oma tulevase F-150 veoauto elektrilise versiooni hinda.

«Nende kulupõhine konkurentsieelis on 25% meie vastu. Me peame võitlema,» ütles ta, kirjeldades Hiina survet kui sissetungi.

Suured eelised akutootmises

The New York Times ütles Hiina akude domineerimist käsitlevas loos, et konkurents akutootmises on üks meie aja olulisemaid.