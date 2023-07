Euroopa gaasihinnad langesid järsult - nõudlust lihtsalt pole

Euroopa gaasifutuurid langesid reedel üle 10% 25,55 euroni megavatt-tunni eest, lõpetades nädala madalamal. See järgnes selle nädala alguses toimunud järsule hinnatõusule, mida õhutas ajutine hirm, et kuum ilm Vahemere piirkonnas võib põhjustada nõudluse kasvu.

Seni on gaasitarbimine püsinud tunduvalt allpool ajaloolisi keskmisi näitajaid pärast seda, kui eelmise aasta energiakriis sundis ettevõtteid ja majapidamisi tarbimist piirama. Koos tavapärasest suuremate varudega annab see kindlustunde, kuigi piirkond on endiselt haavatav lühiajaliste tarnekatkestuste suhtes.