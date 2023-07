Euroopa börsid tõusid juba kolmandat nädalat järjest

Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks lõpetas kauplemisnädala 0,2% madalamal, kuigi nädalane tõus on 1,2%, mis on ühtlasi pikim nädalane võidukäik alates aprillist, vahendab Bloomberg.

Kuigi ettevõtete tulemused on sel tulemuste hooajal üldiselt nõrgemad, tundub, et suur osa pettumusest on sisse hinnatud ja negatiivse hinnareaktsiooni kallutatuse tase on madalam kui eelmises viies kvartalis, ütlesid Morgan Stanley strateegid.