Hiina õigustab kaubavahetust Venemaaga

Hiljutises raportis öeldakse, et Vene tolliandmete põhjal tarnivad Hiina riigile kuuluvad sõjaväefirmad Venemaale navigatsiooniseadmeid, hävitajate osi, droone ja teisi kaupu, kuid ei lisata, kas see võib tuua kaasa Ühendriikide reaktsiooni.

Hiina liider Xi Jinping ja Vene president Vladimir Putin kuulutasid enne Venemaa kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris, et nend evalitsuste sõprus on «piiritu». Peking on jäänud sõjas erapooletuks, kuid on blokeerinud ÜRO Venemaa-vastased resolutsioonid ja on korranud Venemaa õigustusi sõjale.