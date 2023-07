Madala aktiivsusega Tallinna börs lõpetas nädala plussis

Börsilt lahkuda plaaniv Clevon teatas reede hommikul, et on tänavuse aasta esimese viie kuuga jäänud 2,6 miljoni euroga kahjumisse. Mai lõpu seisuga on ettevõttel raha ja nõudeid 448 700 eurot ja lühiajalisi kohustusi kokku 1,7 miljonit eurot. Clevoni aktsia on juulis langenud ligi 39 protsendi võrra.