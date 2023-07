Parvel Pruunsild taandub Bigbanki juhtimisest

Bigbank teatas börsile, et Parvel Pruunsild on jätkuvalt panga üks suuromanikke, kuid ei löö enam kaasa panga juhtimisorganites. «Bigbankil on toimiv arengustrateegia ja seda täidetakse edukalt. Sven Raba on olnud Bigbankile tehnoloogilise eelise loonud pangasüsteemi Nest väljatöötamise eestvedaja ning jätkab nüüd meie täisdigitaalse panga rahvusvahelise kasvu toetamist panga nõukogus,» lausus Pruunsild.