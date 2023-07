Eesti kullassepaäri tooted näidati Hollywoodi filmides

Edasimüüjaid ei kasuta

Roman Tavasti äri käib vaid läbi nende enda brändi. «Oleme proovinud eksportturgudele siseneda läbi edasimüüjate või esindajate, kuid tulutult. Siis otsustasime, et meie toode on liiga keerukas ja kallis selleks, et edasimüüja suudaks kliendile meie eeliseid selgitada ja tellimust hankida,» nentis Maiväli. «Nii jõudsimegi järeldusele, et ainuke variant on oma brändi alt ise müüa.»