SEB: kolmveerand säästudest seisab endiselt arvelduskontol

«Eraisikutel on SEB-s 2,7 miljardi jagu sääste, kuid nendest 77% seisab tavalisel arvelduskontol. Selleks, et julgustada inimesi panema oma raha hoiusele kasvama, pakume klientidele oma säästude hoiustamiseks konkurentsivõimelist intressimäära. Meil on lahendus nii 3 päevast kuni 3 aastani, tõstsime täna tähtajalise hoiuse intressi kuni 4,25%-le, mis kehtib nii eraisikutele kui ka ettevõttele ning kogumishoiuse intressi 1,80% peale. Kliendid eelistavad hetkel sõlmida tähtajalise hoiuse aastaks, ligi 60% tähtajalisse hoiusesse raha paigutanud klientidest on valinud just selle perioodi. Samas näeme, et viimasel ajal on hoogsalt kasvanud ka lühema perioodi tähtajaliste hoiuste osakaal. Näiteks 3-kuuliste tähtajaliste hoiuste maht kasvas juulikuus ligikaudu 113% ja veerandiks aastaks hoiustades on täna intress 3% aastas. Kliendid tegutsevad rahatargalt ja hajutavad oma sääste erineva pikkusega hoiuste vahel,» selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.