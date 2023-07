Küberrünnaku tagajärjed: kes on süüdi, kui ettevõte ohvriks langeb?

See ei saa olla ühe inimese süü

Iga edukaks osutunud rünnak on õppimise ning mõistmise koht: mida saab järgmine kord teha teistmoodi, et sama ei korduks. Oluline on mõista, et kuigi intsident võis aset leida ühe inimese tegevuse tõttu, näiteks kui ta avas meiliga saadetud kahtlase faili, siis kellegi süüdi tunnistamine ja karistamine on viimane asi, mida tegema peaks.