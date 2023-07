Heido Vitsur: keskpank võib laenuintresse veelgi tõsta

Vitsur rääkis BNS-ile, et Euroopa Keskpangal ei ole praegu kuigi suurt valikuvabadust – inflatsioon püsib vajalikust kõrgemal tasemel ja taandub visalt.

«Probleemi keerukus näib peituvat asjaolus, et praegu on kombineerunud nõudlus- ja pakkumispoolest põhjustatud hinnatõusud ja kui ühte neist surub intresside tõstmine madalamale, siis teist võib intresside suurendamine läbi majandusliku aktiivsuse vähenemise võimendada,» tõdes ta.

Nii leiab Vitsur, et kuivõrd hetkel on pakilisemaks küsimuseks siiski inflatsiooni kontrolli alla saamine, et keskpank võib jätkata ettevaatlikku intresside suurendamist seni, kuni retsessioonioht pole reaalseks muutunud.