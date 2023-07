Swedbank: tarbimine kukub lähiajal põhja

Jaemüügi maht on kahanenud viimase kümne kuu jooksul. Viimased neli kuud on lisaks müügimahule alanenud ka kaupluste käive. Hinnatõusu toel on kasvanud eluks hädavajaliku ehk toidu ja ravimite müük. Kuna muuks paljudel enam raha ei jätku, on inimesed koomale tõmmanud muude toodete, näiteks kodukaupade, elektroonika, rõivaste ja jalatsite ostu. Apteegikaupade müüki toetab pensionide märgatav tõus.

Müügimahu langus on Eestis üks Euroopa suurimaid. Osaliselt on see seletatav teistest riikidest palju kõrgema inflatsiooniga. Samas Lätis ja Leedus, kus on olnud Eestiga sarnane hinnatõus, on jaemüük vähenenud oluliselt vähem. Selle aasta esimese viie kuu jooksul on Eestis jaemüük kahanenud üheksa protsendi võrra, samal ajal kui Lätis ja Leedus vaid kaks protsenti. Osaliselt saab seda selgitada sellega, et Lätis ja Leedus on palgakasv olnud Eestist mõnevõrra kiirem.