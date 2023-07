Kuidas reisiks rahatargalt valmistuda?

Alustage kohe järgmiseks puhkuseks valmistumist

Puhkused mööduvad enamasti liiga kiiresti, kuid hea uudis on see, et need tulevad alati tagasi. Olles seadnud paika oma järgmise reisi eelarve, on eelseisvat reisi oluliselt lihtsam planeerida. Seejärel tuleks samamoodi mõelda läbi erinevad võimalikud kulutused ning panna paika päevalimiidid. Eelmise reisi põhjal on hea teha järeldusi selle kohta, millele kulutasite planeeritust rohkem või vähem.