Elektroonikaettevõtte Incap kasum vähenes väga vähe

Aprillis teatas Incap, et ettevõtte suurim klient peab osa tellimusi 2024. aastasse lükkama, kuna tema laoseisud kasvasid liiga suureks. «Seetõttu peame aasta jooksul kohandama oma tootmismahte India tehastes ja langetama hinnangut jooksva aasta äritegevuse arengule. Sellegi poolest näeme, et meie kliendi finantsolukord on tugev ja tema äriväljavaated on samuti jätkuvalt head. Meie kliendi tellimuste mõju oli teise kvartali tulemuses tuntav vaid osaliselt ja enamik sellest avaldub pigem aasta teises pooles,» märkis Pukk.

Incapi käive vähenes teises kvartalis 7,8%, kuid ettevõtte kasumlikkus püsis tänu paindlikule ärimudelile. «Ilma üleostuga seotud kuludeta ja muude ühekordsete kuludeta moodustas meie kasum käibest 14,7%. Keskendusime kulude kärpimisele ja vähendasime ajutist tööjõudu oma India tehastes. Tänan meie töötajaid nende paindlikkuse ja panuse eest selles keerulises olukorras,» sõnas Pukk.

Ühtlasi tervitab Incapi president Pennatronicsi meeskonna 102 professionaali ning sealset pikaajalist kogemustega juhti David Spehari, kes asus juhtima Incapi äritegevust USAs. «Vastavalt meie detsentraliseeritud ärimudelile jätkab ka Incap Electronics US oma tegevust kontsernis Incapi kaubamärgi all iseseisva üksusena. Usun, et koos oma meeskonnaga USA-s suudame luua lisaväärtust nii oma klientidele kui aktsionäridele. Uue tehase omandamine avab meile uusi võimalusi sünergia loomiseks ja laienemiseks, mis toetab meie kasvustrateegiat,» selgitas Pukk.