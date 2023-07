Ootusi ületanud filmi «Barbie» edust võivad osa saada ka mitme ettevõtete aktsiad

Üks suurimaid «Barbie» edust kasu saavaid ettevõtteid ilmtingimata Barbie kaubamärgi omanik Mattel (börsisümbol MAT), kommenteeris Freedom Finance Europe’i investeerimisuuringute juhi Maxim Manturov.

«Mänguasjatootja püüab näidata võimet konverteerida oma intellektuaalomand tulutoovateks meelelahutusprojektideks, mis omakorda suurendab toodete müüki ja ettevõtte aktsia väärtust,» sõnas Manturov. Ta lisas, et filmi «Barbie» edu lisab usutavust Matteli kavatsustele teisedki kaubamärgid kinolinale tuua. Erinevates arenguetappides on nimelt veel 13 filmiprojekti.

Mattel on seotud ka kümnete partnerlustega, mis litsentsivad Barbie kaubamärki populaarsetele jaemüüjatele. «Filmi «Barbie» ümbritsev vaimustus ja sensatsioon nii sotsiaalmeedias kui ka ajakirjanduses võib lühi- või keskpikas perspektiivis vähendada ka Matteli vajadust oma toodete reklaamimise järele, seetõttu on «Barbie» tulemus ka Wall Streeti väljavaadete hindamisel oluline tegur,» märkis Manturov.

Warner Bros. Discovery (WBD) investeerimisstrateegia põhineb peamiselt kõrgelt kvalifitseeritud juhtkonnal, kuna ettevõtte juhtkond peab tegutsema peaaegu veatult, et tulla toime makromajanduslike väljakutsete ja voogedastuse valdkonnas suurenenud konkurentsiga. Arvestades hiljutiste filmide suhteliselt kehva tulemust, on meediaettevõtte väljavaated keskpikas perspektiivis segased.

«Siiski on märke, et kulude optimeerimise meetmed on osutunud tõhusaks ja ettevõte väljakutsetega edukalt toime tulnud. Lisaks on tõenäoline, et 2023. aasta teise kvartali tulemused võivad paraneda, kuna «Barbie» filmi tugevad tulemused kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis,» rääkis Manturov.

Gap (GPS) müüb Matteliga sõlmitud litsentsilepingu alusel meeneid, mis peamiselt hõlmab Barbie filmiga seotud rõivaid ja aksessuaare. The Business Research Company andmetel kasvab ülemaailmne rõivaturg kuni 2027. aastani 6,2% aastas, ulatudes umbes 830 miljardi dollarini. GPS-i esimese kvartali tulemused olid oodatust paremad ja ettevõte liigub oma majandusaasta 2024 müügieesmärkide täitmise suunas.