Taavi Veskimäe hinnangul läheb meretuuleelekter kokkuvõttes liiga palju maksma

Eleringi kauaaegne juht Taavi Veskimägi on läbi aastate korduvalt väljendanud skepsist, et mitte öelda vastumeelsust meretuuleparkide suhtes. Täpsemalt mitte tuule­parkide endi, vaid riiklike garantiide ja toetuste vastu. Kui mitte identne, siis sarnane on kliimaministeeriumi asekantsleri Timo Tatari seisukoht.