Skeleton Technologies sai Marubeni Corporationilt olulise investeeringu

Skeletoni kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk on uhke ja tänulik Marubeni toetuse ja usalduse eest. «Marubeni on Skeletoni jaoks palju enamat kui investor. Ta on ettevõtte strateegiline partner ja on aidanud meil saavutada suurepärast edu Aasias, seda eriti raskeveokite, sõidukite ja autotööstuse sektoris. Oleme väga rahul turu huviga superakude vastu ja peame järgmiseks laiendama oma tootmisvõimekust, et rahuldada tekkinud nõudlust. Jätkame koos Marubeniga töötamist ja võtame võimalikult palju kasu nende rahvusvahelisest ärivõrgustikust ning kogemusest energiasektoris,» kommenteeris ta.

Marubeni Corporation alustas Skeletoni strateegilise partnerina tööd 2021. aasta märtsis. Ettevõtte uue generatsiooni äriarenduse tegevjuhi Masayuki Omoto sõnul on Skeletoni superakud saanud ülemaailmsetelt tootmisettevõtetelt ülevoolavalt positiivset tagasisidet. «Nähes selget ja olulist potentsiaali raskeveokite elektrifitseerimise, elektrifitseeritud ja hübriidsõidukite ning võrguenergia salvestamise valdkonnas, usume, et meie investeering aitab Skeletonil tugevdada superakude masstootmisvõimekust, tuua superakud kõige kiiremini klientideni ja soodustada ettevõtte kasvu. Arvestades turunõudlust suure võimsusega akude ja superkondensaatorite järele, näeme selgelt, et Skeletonist saab järgmise põlvkonna juhtiv akuettevõte maailmas,» lausus ta.