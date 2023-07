Tartusse Raadile tuleb sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus

«Raadi sõjaväelinnak on üks meie prioriteetidest, kuhu plaanime järgnevatel aastatel investeerida rohkem kui 35 miljonit eurot. Investeeringute tulemusena kaasajastame kaitseväe töötingimusi, hakkame pakkuma kaasaegset õppe- ja simulatsioonikeskkonda ning vähendame oluliselt tänaseid halduskulusid vajaliku taristu korrashoiul,» ütles RKIK lõuna portfellijuht Peeter Karja.

«On märkimisväärne, et Raadi linnaku arendused on nüüdseks jõudnud paberilt platsile. Lisaks just avaldatud sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse hankele asetasime hiljuti ka nurgakivi uuele Raadi administratiivhoonele ning aasta lõpus saame alustada juba uue kaitseväe kutseõppe- ja pääslahoone ehitusega. Kõikide uute hoonetega muutub linnak terviklikuks ning kaasaegseks keskkonnaks kaitseväe väljaõppe läbiviimisel,» lisas Karja.