Kindlustusselts sõi pensioniks kogutud raha tootluse ära

Selgus, et ehkki hoolsalt kogutud raha pealt arvestati rohkem intressi, kui Aimar (nimi muudetud) oskas välja lugeda kindlustusseltsi äärmiselt segastest kirjadest, on suured teenustasud ja seltsi preemiad isukalt õginud raha, millelt intressi arvestati. Seetõttu ei teeninud ta kindlustusest midagi.

Arve kokku lüües selgub, et Aimar on maksnud sisse 8371,44 eurot ja lepingu väärtus on 8308,49 eurot, väljavõtmise väärtus on 8142,32 eurot. Intressi on arvestatud 3097,47 eurot, riskipreemiat on ta maksnud 1180,39 eurot, haldustasusid ja lepingu sõlmimise tasu 1388,31 eurot ja sissemaksetasusid 528,77 eurot.