USA luure: Hiina viskas Venemaale majandusliku päästerõnga

Aruandes öeldakse, et Peking on tõenäoliselt varustanud Moskvat Ukrainas kasutatava topeltotstarbelise tsiviil-sõjalise varustusega, kuid märgib, et «on raske kindlaks teha, millises ulatuses on (Hiina) aidanud Venemaal sanktsioonidest ja ekspordipiirangutest kõrvale hoida ja neist mööda hiilida».