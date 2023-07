Vene nafta hind ületab nüüd hinnalage

G7-riigid, Euroopa Liit ja Austraalia leppisid eelnevalt kokku Venemaalt meritsi veetava toornafta hinnapiiri loomises, milleks on 60 dollarit barrel, et piirata Venemaa sissetulekuid seoses Ukraina sissetungiga.

Venemaa Uurali marki nafta hind on nüüdseks tõusnud tunduvalt üle 60 USA dollari suuruse ülempiiri. Tradingeconomics'i andmetel kaupleb Venemaa nafta praegu 68,78 dollaril barrel.

Juuli algusest alates on Uurali nafta liikunud 60 dollari piiril, enne kui see lõpuks OPEC+ tootmise kärpimise tõttu (mille eestvedajateks olid Saudi Araabia ja Venemaa) tõusma hakkas.

Kõrged energiahinnad on poliitiline risk president Joe Bideni jaoks, kes soovib 2024. aastal uuesti valituks osutuda. Valitsus on poliitilises kitsikuses ja peab seetõttu Venemaa naftaekspordi ähvardamisega ettevaatlikult ümber käima, et nafta hind ei läheks kontrolli alt välja.

Nad on ettevaatlikud, et mitte tekitada turul vapustusi, mis võivad viia nafta maailmaturu hindade edasise tõusuni.

Eksport Aasiasse suurenes

Uraali hind on kõrge tänu hiljutistele tehingutele riikidega, kes ei ole hinnapiirangu kehtestamisega nõustunud, ütles USA valitsuse allikas Reutersile.

«Selline müük, peamiselt Indiasse ja Hiinasse, on Venemaa jaoks kallis. Riik peab kulutama raha tankerite varilaevastiku ja muude kulude katteks, et transportida pikki vahemaid naftat, selle asemel et kasutada torujuhtmeid,» ütles allikas.

Pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin ründas 2022. aasta alguses Ukrainat, ostsid investorid sadu vananevaid tankereid, et säilitada Venemaa naftavood. See varjulaevastik koosneb hinnanguliselt mitmesajast laevast, mis on mõeldud Venemaa nafta vedamiseks.