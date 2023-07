Swedbank tõstab tähtajalise hoiuse intressimäära

Swedbank ütleb intressimäära kergituse selgituseks, et eesmärk on pakkuda klientidele parimat võimalust oma raha kasvatamiseks ja hoiustamiseks. Panga era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud on eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvanud 146,8 protsenti.

Intressimäärade tõus on tema sõnul muutnud hoiused klientidele äärmiselt atraktiivseks. «Aasta algusest on era- ja äriklientide tähtajaliste hoiuste mahud kasvanud 97,5 protsenti. Näiteks juunikuus sõlmiti uusi hoiuselepinguid era- ja äriklientidele 420 miljoni euro ulatuses. Kusjuures ligi 80 protsenti uutest lepingutest on sõlmitud aastaseks perioodiks, mistõttu soovime just sellele perioodile võimalikult head intressi pakkuda,» lisas Ulla.