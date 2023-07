Laenud kallinevad: Euroopa Keskpank tõstis taas intressimäärasid

Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad on piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik, et inflatsioon naaseks aegsasti keskpika aja eesmärgiks seatud 2 protsendi juurde. Otsused selle kohta, kui piiraval tasemel ja kui kaua on asjakohane seda lähenemisviisi rakendada, on jätkuvalt andmepõhised. Eelkõige sõltuvad intressimääraotsused jätkuvalt ECB nõukogu hinnangust inflatsiooniväljavaatele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele.

Eesmärk on aeglustada hinnatõusu

Keskpanga nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni naasmine kahe protsendi tasemele ja säilitada rahapoliitika ülekandemehhanismi sujuv toimimine. Ühtlasi on loodud rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI), et ohjeldada põhjendamatut korrapäratut turudünaamikat, mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika mõju ülekandumisele kogu euroalal. See instrument võimaldab ECB nõukogul oma hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita.

Laenud kallinevad

Euroopa Kespanga intressiotsused mõjutavad ka tavatarbijate laenukulusid. Tavatarbija pangalaenud on valdavalt seotud Euriboriga. Euribor ehk Euro Interbank Offered Rate on Euroopa pankade omavahelise laenamise keskmine intressimäär, mida pangad kasutavad nii omavaheliseks laenamiseks kui ka klientidele laenamisel.

Euribori kasutatakse Eestis eluasemelaenude ning liisingute väljastamisel ning see on seotud teatud tähtajaga, enim levinult on laenud seotud 3, 6 või 12 kuu Euribori määraga.