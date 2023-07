Suurbritannia rikkaim mees: Brexit oli viga

Indias sündinud Briti miljardär, kes on India konglomeraadi Hinduja Group esimees, ütles, et Ühendkuningriigi jõupingutused uute kaubanduspartnerluste loomiseks annaksid riigi majandusele vajaliku tõuke, kirjutab uudisteportaal CNBC.

«Suurim abi Ühendkuningriigile tuleb Indiast, sest India majandus on 2027. aastaks maailmas suuruselt kolmas,» ütles ta. Hinduja sõnul julgeb ta, tuginedes oma kogemustele ja instinktidele väita, et India majandust saadab lähiaastatel edu.