Pevkur: riik on Nursipalus eraomanikelt ostnud kuus metsakinnistut

Pevkur lisas, et hästi on edenenud ka ühendustee ehitamine, mis on praeguseks seitsme kilomeetri ulatuses valmis.

Kaitseminister rääkis, et Nursipalus on käimas ka liitlaste vastuvõtuala ehitus. See võimaldab järgmise aasta algusest paigutada täiendavaid liitlasüksuseid 2. jalaväebrigaadi juurde. Ehitustöid teeb Mapri Ehitus, tööde kogumaksumus on ligikaudu 21 miljonit eurot.