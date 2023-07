Pevkur: riik on eraomanikelt ostnud Nursipalus kuus metsakinnistut

Pevkur lisas, et edenenud on ka ühendustee ehitus, millest on juba valmis seitse kilomeetrit.

Kaitseminister rääkis, et Nursipalus käib ka liitlaste vastuvõtuala ehitus. See võimaldab järgmise aasta algusest paigutada täiendavaid liitlasüksuseid 2. jalaväebrigaadi juurde.

Pevkur on öelnud, et riik kulutab Nursipalu maade omandamiseks 40–50 miljonit eurot. See summa läheb jagamisele 217 eraomandisse kuuluva maaüksuse vahel. Riik soovib omandada ligikaudu 2100 hektari jagu erakinnistuid, millest 600 hektarit on haritav maa, 300 hektarit rohumaa, 1100 hektarit metsamaa ning 100 hektarit muu maa.