Omniva paigaldab üle Eesti ligi 40 uut pakiautomaati

Kuhu pakiautomaadid paigaldatakse?

Pakiautomaadid paigaldatakse aasta jooksul mitmes etapis: üle poolte pakiautomaatidest on juba paigaldatud ja lähiajal ootab paigaldamist veel ligi 15 uut pakiautomaati. Uue pakiautomaadi said suve alguses näiteks Külitse, Tsooru, Mooste, Tilsi, Ramsi jt. Lähiajal saavad pakiautomaadi näiteks Hummuli, Mõniste ja Tallinna külje all sügisel avatav Luige keskus.

Omnival on Baltikumi suurim pakiautomaatide võrgustik. Kokku on 1136 pakiautomaati, neist Eestis 349, Lätis 367 ja Leedus 420. Omniva pakiautomaadid paiknevad õues ja on ööpäev ringi ligipääsetavad, mistõttu on neid mugav kasutada. Pakiautomaatide asukohad leiab ettevõtte kodulehe kaardirakendusest.