FOTOD ⟩ Narvas lammutatakse kaks vana lasteaiahoonet

Narva abilinnapea Irina Smirnova sõnul on kütmata jäetud ja tühjana seisvate hoonete lammutamine sihipärane tegevus, nende rekonstrueerimine on ebaratsionaalne ning nende olemasolu linnaruumis mõjutab linnapilti negatiivselt. «Nendel juhtumitel on hoone lammutamine ainus lahendus, oluline, et linn on kaasanud seejuures lisavahendeid, säästes linnaeelarvet. Linn otsib võimalusi ka eravalduses olevate hoonete lammutamiseks, tehes koostööd eraomanikega. Vanadest hoonetest vabanemine võimaldab kavandada uusi ehitisi», lisas abilinnapea Irina Smirnova.