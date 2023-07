Mart Võrklaev plaanib kaubanduskojaga tihedamat koostööd

Kaubandus-tööstuskoda saatis rahandusministrile pöördumise, milles kurtis, et viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus rahandusministeerium ei ole pika aja jooksul vastanud koja pöördumistele.

Võrklaev väitis, et nii see tegelikult ei ole. «Rahandusministeeriumi dokumendivahetus toimib korrektselt, kiri on kojale kohale jõudnud ning omavahel on koja esindajad seda nüüdseks ka ise tunnistanud. Olen valmis hea meelega Eesti Kaubandus-Töötuskojaga kohtuma, nagu olen kohtunud ka paljude teiste esindusorganisatsioonidega,» märkis minister.