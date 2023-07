Arco Vara loodab aasta lõpule, teise kvartali kahjum ületas käivet

Arco Vara juhi Miko Niinemäe sõnul ilmestab töövoo tsüklilisust võrdlus möödunud aasta teise kvartaliga, mil anti äsja valminud kodud ostjatele üle ning müügitulu oli toona vastavalt 7,6 miljonit eurot. «Kuna möödunud kvartalis ei olnud meie kortermajade valmimise tähtaeg veel käes, oli grupi kvartali müügitulu võrreldes möödunud aasta sama ajaga 97 protsenti väiksem,» selgitas ta.

Arco teise kvartali puhaskahjum oli 347 000 eurot ja esimese poolaasta puhaskahjum 638 000 tuhat eurot.

Teises kvartalis tegi ettevõte Arcojärve projekti maaostu järjekordse osamakse, tasudes 1,6 miljonit eurot. «Tegemist on Harku järve kaldale arendatava elamu- ja ärikinnisvaraga, mille oodatav arendusperiood on kuus aastat. Kvartali lõpu seisuga oleme ettemakseid teinud kokku ligi 5 miljonit eurot ja projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud järgmisesse aastasse,» rääkis Niinemäe.

Arco Vara Eesti arenduste peamine aktiivsus on seotud Kodulahe kvartaliga, mille Rannakalda etapp valmib aasta neljandas kvartalis. Eelmüüdud on hetkeseisuga 51 kodu ja kolm äripinda. Eellepingute maht on ligikaudu 14,4 miljonit eurot.

«Tuginedes klientide huvile Kodulahe kvartali vastu, alustasime ka järgneva etapi arhitektuurikonkurssi, mille detailplaneeringu kehtestamiseni soovime jõuda juba sel aastal. Järgmisel aastal alustatav Soodi tn 6 kinnistu hõlmab endas ligikaudu 68 kodu ja 250 m² äripinda,» rääkis Arco Vara juht.

Ehitus- ja arendustegevust jätkas Arco ka Bulgaarias Botanica Lozeni rajoonis, kus esimese etapi 16 kodust on ostjad leidnud kaks eramut. Samuti on Bulgaaria meeskond projekteerimas arenduse järgmist, 24 eramuga projekti, mille ehituse algus on planeeritud samuti järgmisse aastasse.

Miko Niinemäe sõnul läks Arco Vara vaatest kinnisvaraturu hingamine teises kvartalis kergemaks. «Euroopa Keskpanga baasintresside otsused on jätkuvalt kinnisvara- ja ehitussektori peamiseks suunamudijaks. Aeglustuv inflatsioonimäär süstib koduostjatele vähehaaval kindlust, mida ilmestab kvartaliga ligikaudu kolm korda suurenenud päringute arv,» ütles ta.