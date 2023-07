Investeerimine hoiu-laenuühistutesse on taas tõusuteel

Hoiu-laenuühistutel oli teise kvartali lõpus 13 779 liiget, mida on 189 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes on HLÜ-de liikmete arv vähenenud 954 võrra ehk 7 protsenti. Enim on võrdlust mõjutanud see, et ühe hoiu-laenuühistu tegevus lõppes eelmise aasta kolmandas kvartalis, teatas keskpank.