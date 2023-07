Tallink teenis kopsaka kvartalikasumi

«Siit edasi keskendume ülejäänud aasta jooksul kasumlikkuse säilitamisele 2023. aasta kahe järgmise kvartali jooksul, jätkates samal ajal kriisiperioodide jooksul kogunenud võlgade vähendamist, et jõuda järgmisel aastal taas dividendide maksmiseni aktsionäridele. Laevad, mis praegu meie neljal põhiliinil opereerivad, töötavad hästi ning neil on jätkuvalt mõningast kasvuruumi, teenindamaks veelgi suuremat arvu reisijaid, kui meie koduturgudest kaugemate riikide reisijad peaksid eeloleval aastal samuti tee meie juurde tagasi leidma. Meie lähituleviku plaan on jätkata tegutsemist viimastele aastatele sarnase ärimudeliga, kombineerides regulaarliine erinevate prahtimislepingutega, kuni hetkeni, mil nõudlus meie põhiliinidel või mujal kasvab ning eeldab täiendava mahu lisamist liinidele,» lisas Nõgene. «Oleme jätkuvalt tänulikud meie klientidele ja headele kolleegidele, kes on mõistnud meie tehtud keerulisi otsuseid ja vajadust neid vastu võtta, ning meie lojaalsetele aktsionäridele nende jätkuva usu eest meisse ning sellesse, et me möödunud aastate tormidest läbi seilame.»