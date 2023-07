Rahahädas valitsus jagab roheidudele sada miljonit eurot

Kevadel 2020 möllas Euroopas koroonakriis ning turg ja poliitikud pelgasid sügavat majanduskriisi. Euroopa Komisjon otsustas tegutseda. Teatati, et liikmesriikidele eraldatakse olukorra pehmendamiseks üüratu summa, 750 miljardit eurot. Eesti jagu oli umbes miljard eurot.

Siinsetel poliitikutel avanes võimalus otsustada, kuidas suur rahapott meie riigi hüvanguks kõige paremini tööle panna. Päris vabad käed raha kulutamisel siiski ei olnud. Arvestama pidi, et kuna tegu on kriisimeetmega, tuleb raha ära kasutada 2026. aasta suveks. Lisaks nõudis Euroopa Komisjon, et enamik raha paigutataks digi- ja rohepöördega seotud meetmesse.