Täiskasvanud ettevõtjad elavad oma vanemate juures

Science Photo Library via www.imago-images.de

Foto: Science Photo Library via www.imago-images.de

Iduettevõtja Chase Barber, kes on kahe ettevõtte omanik, millest üks on kaasanud tervelt 1,5 miljonit dollarit, elab oma vanemate keldris. Kanada ettevõtja on 35-aastane, annab tööd mitmekümnele inimesele, aga pangast ta eluasemelaenu ei saa.