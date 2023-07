Volkswagen omandas osaluse Hiina elektriautode tootjas

Volkswagen teatas, et investeerib Hiina automarki 700 miljonit dollarit (632 miljonit eurot), omandades veidi alla viieprotsendilise osaluse Hiina kaubamärgis. Mõlemad ettevõtted arendavad koos välja kaks keskmise suurusega VW kaubamärgiga elektrilist mudelit, mis tuuakse Hiina turule 2026. aastal, teatas Volkswagen.

XPengi aktsia jaoks oli antud teade õnnistuseks, tõustes kolmapäeval New Yorgi börsil enam kui 25 protsenti.

Volkswagen teatas ka, et tema premium-mark Audi on sõlminud koostöökokkuleppe Volkswageni pikaaegse Hiina partneriga SAIC, et laiendada koostööd ja töötada uute kõrgekvaliteediliste elektriautode kallal.