Danone: me oleme jätkuvalt Venemaal konfiskeeritud ettevõtte omanik.

Nende Venemaa äril on umbes 8000 töötajat ja 12 tehast, kus toodetakse paljusid venelaste seas populaarseid kaubamärke. Selle kuu alguses nimetas Danone oma Activia kaubamärgi Venemaal ümber AktiBio kaubamärgiks, mis on osa ettevalmistustest ettevõtte loovutamiseks.

«Meil on seal tööl inimesed, keda me teame aastakümneid ja alates sõja algusest oleme nendega väga, väga, väga tihedas kontaktis,» ütles ta. «Mis juhtub tulevikus? Me ei tea ja seepärast on see nii emotsionaalne.»