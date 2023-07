EL kiitis heaks karmimad sanktsioonid Valgevene suhtes

Euroopa Liidu eesistujariik Hispaania teatas, et ELi suursaadikud toetasid kohtumisel uusi meetmeid, sealhulgas Valgevene ametnike lisamist viisakeelu ja varade külmutamise musta nimekirja.

Mitmed Euroopa diplomaadid ütlesid AFP-le, et uute sanktsioonidega tahetakse peamiselt piirata kahesuguse kasutusega varustust, mida saab kasutada lahinguväljal, ja peatada lennukiosade liikumine Valgevenesse.

Valgevene juht Aleksandr Lukašenka on Venemaa presidendi Vladimir Putini lähim liitlane ja on lubanud, et tema riiki kasutatakse Moskva rünnaku peatuspaigana Ukraina vastu.