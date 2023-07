Põlvamaal tuvastati seakatk üle 9000 seaga farmis, kõik loomad hukatakse

Teave sigade haigestumisest jõudis PTAsse 26. juulil. «Sigade Aafrika katku tekitaja leidu kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid täna. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead, sest haigusele puudub ravi,» selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo. Seejärel korraldab PTA farmi ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid sigadega taasasustada. Taudi tõttu surnud ja hukatud sigade eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

«Kahjuks oleme silmitsi olukorraga, kus hoolimata kõrgetest bioohutusnõuetest on sigade Aafrika katk jõudnud suurde seafarmi. See näitab ilmekalt viiruse ohtlikkust,» ütles HKScan Baltikumi tegevjuht ja HKScan Estonia ASi juhatuse liige Markus Kirsberg. «Lutsu seafarm kuulub meie tütarettevõttele AS Rakvere Farmid. Tegu on meie jaoks olulise algtootmisega, kuna kasvatame sead ise ja omaenda farmides. Ka sealt liiguvad nuumsead Rakvere lihatööstusesse,» lisas Kirsberg.

«Rakvere Farmide seakasvatussüsteemis kehtivad karmid bioohutusnõuded ja ohutusjuhendid,» kinnitas Kirsberg. Põlvamaal Lutsu seafarmis on kõik ettevaatusabinõud täidetud: farm on tarastatud, farmis on statsionaarne desovann nii teenindavale transpordile kui ka töötajatele, täidetud on kõik farmisisesed ranged bioohutusmeetmed ning lisaks peavad kõik töötajad farmi sisenemisel ja väljumisel käima duši all ja saunas, vahetama riided ja veelkord desinfitseerima oma jalad ja käed. «Teeme kõik endast oleneva, et tavapärane töökorraldus jätkuks ja kõik tarned saaks täidetud,» lisas Kirsberg.