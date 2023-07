Michal andis Hiiumaa rahvale vastu näppe: EstLinki te ei saa!

Michal märkis vastuskirjas, et Eleringi ja Hiiumaal tegutseva jaotusvõrguettevõtja Elektrilevi vaheliste arutelude käigus on praegu leitud, et Elektrilevi on suuteline Hiiumaa elektrivõrgu arendusi haldama 110-kilovoldise võrgu tasemel. Minister tõi ka välja, et viimase kahe aasta jooksul on Hiiumaa elektri tiputarbimine olnud pigem langevas trendis ja ei ole olnud märgata arvestatavat huvi täiendavate suuremate tarbimisvõimsuste liitmiseks.